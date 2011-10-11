〔日本股市〕收高2%创三周收盘高位,受德法誓言保护银行业提振(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京10月11日电---日股日经指数周二收高2%,创三周收盘高位,因外界冀望德国和法国对本月制定计划保护银行业的承诺,将抑制希腊债务危机的蔓延.
日经指数.N225较上周三8,343点的盘中低点已上涨约5%,後者为3月15日跌至8,227点以来的最低水准.
工业机器人制造商Fanuc(6954.T)跳升,因有消息称该公司将取代东京电力(9501.T),被纳入Topix Core 30指数.TOPXC.而此前遭遇打压的主要出口股,诸如索尼(6758.T)、小松制作所(6301.T)和本田汽车(7267.T)均表现出色,升幅都在5%以上.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。