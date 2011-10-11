〔日本股市〕收高2%创三周收盘高位,受德法誓言保护银行业提振(更新版)

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路透东京10月11日电---日股日经指数周二收高2%,创三周收盘高位,因外界冀望德国和法国对本月制定计划保护银行业的承诺,将抑制希腊债务危机的蔓延.

日经指数.N225较上周三8,343点的盘中低点已上涨约5%,後者为3月15日跌至8,227点以来的最低水准.

工业机器人制造商Fanuc(6954.T)跳升,因有消息称该公司将取代东京电力(9501.T),被纳入Topix Core 30指数.TOPXC.而此前遭遇打压的主要出口股,诸如索尼(6758.T)、小松制作所(6301.T)和本田汽车(7267.T)均表现出色,升幅都在5%以上.