〔印尼央行〕意外下调指标利率25个基点至纪录低点6.50%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达10月11日电---印尼央行周二无预警宣布将指标利率BIPG下调25个基点至纪录低点6.50%,藉此刺激国内经济,因全球经济增长放缓.
印尼9月通胀率降至4.61%,因大多数食品价格下降.不过受欧元区债务疑虑影响,最近数周外国投资者抛售印尼股票和公债.印尼央行于2月上调指标利率25个基点至6.75%,以应对通胀问题.
外界原本普遍预计,印尼央行将连续八个月维持指标利率在6.75%不变,因9月通胀率下降,且决策者在关注欧元区债务问题和市场震荡情况.
这些事态的发展,已促使印尼央行将货币政策关注点从抗击通胀转至支撑经济增长.(完)
--编译 王翔琼;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。