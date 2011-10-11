〔印尼央行〕意外下调指标利率25个基点至纪录低点6.50%

路透雅加达10月11日电---印尼央行周二无预警宣布将指标利率BIPG下调25个基点至纪录低点6.50%,藉此刺激国内经济,因全球经济增长放缓.

印尼9月通胀率降至4.61%,因大多数食品价格下降.不过受欧元区债务疑虑影响,最近数周外国投资者抛售印尼股票和公债.印尼央行于2月上调指标利率25个基点至6.75%,以应对通胀问题.

外界原本普遍预计,印尼央行将连续八个月维持指标利率在6.75%不变,因9月通胀率下降,且决策者在关注欧元区债务问题和市场震荡情况.

这些事态的发展,已促使印尼央行将货币政策关注点从抗击通胀转至支撑经济增长.(完)