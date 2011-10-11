〔欧洲金融〕ECB总裁特里谢称危机已扩散至系统性层面,需明确应对

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透布鲁塞尔10月11日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢称:
* 危机已经扩散至系统性层面.
* 看到危机蔓延的风险抬头.
* 外币放贷可能导致整体信贷增长达到过度水准.
* 欧洲系统风险委员会(ESRB)在关注银行外币融资可能带来的系统性风险.
* ESRB致力于防止2008年美元融资市场的紧张形势重现.
* 需要对银行业资本重组有明确决定.
* 需对主权债务危机做出明确应对.
* 关于DEXIA的决议正确,需要立即实施.
* 希望EFSF能尽可能的具有灵活性.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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