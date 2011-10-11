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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 16:04 BJT

〔欧洲金融〕ECB总裁特里谢称危机已扩散至系统性层面,需明确应对

路透布鲁塞尔10月11日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢称:

* 危机已经扩散至系统性层面.

* 看到危机蔓延的风险抬头.

* 外币放贷可能导致整体信贷增长达到过度水准.

* 欧洲系统风险委员会(ESRB)在关注银行外币融资可能带来的系统性风险.

* ESRB致力于防止2008年美元融资市场的紧张形势重现.

* 需要对银行业资本重组有明确决定.

* 需对主权债务危机做出明确应对.

* 关于DEXIA的决议正确,需要立即实施.

* 希望EFSF能尽可能的具有灵活性.(完)

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