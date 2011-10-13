〔路透调查〕人民币兑美元预计未来一年升值约4%,单边升值预期渐弱

* 预计未来一年人民币兑美元料升值约4%

* 今年底和明年3月末分别较现价升值0.9%和1.9%

* 人民币处于升值通道,但单边升值预期渐弱

* 将受制于宏观政策选择和中美政经博弈

路透北京10月13日电---路透最新调查显示,人民币兑美元CNY=未来一年仍处于升值通道,但升值预期有所减弱.预计到2012年9月末将升值约4%至6.11.而中美汇率争端发展可能对升值步伐带来短期扰动.

39位受访分析师的预测中值显示,人民币/美元本月底料报6.35元,较周三尾盘报价略微升值.今年底和明年3月末则分别报6.30和6.24元,较目前汇价升值幅度分别为0.9%和1.9%.

民族证券宏观分析师陈伟表示,中国贸易顺差正在下降,受海外经济低迷影响,预计未来中国出口将进一步放缓,人民币单边升值预期减弱.而未来一段时期美国人民币汇率议案将对人民币升值速度产生较大影响.

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价最新报6.3865,周四中间价CNY=PBOC则处在6.3737元.自2010年6月19日央行重启汇改以来,人民币累计升值幅度约7.4%.

美国参议院周二通过惩罚中国汇率政策的议案,中国三大政府部门再度坚决表示反对.中国将加快人民币升值以缓解压力,抑或暂缓升值以作为谈判筹码,为人民币升值步伐平添几分不确定性.

"中国对美国不满意,"法国巴黎银行驻新加坡的外汇策略师Thio Chin Loo称,中方可能会根据美国汇率议案的进程,放缓人民币升值的步伐.

近期境外人民币兑美元即期汇价已出现贬值且大幅波动.北京时间10:10,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4295/55元.一年期美元/人民币无本金交割远期(NDF)CNYNDFOR=最新报6.3930/90元.

浏览人民币兑美元内地即期,香港即期和海外NDF走势比较图,请点选图表(r.reuters.com/jeg44s)

**单边升值预期渐弱**

尽管受访分析师普遍预期未来一年人民币兑美元汇率仍继续处升值通道,但相比过去,对人民币单边升值的预期已渐弱.

分析师认为,为抑制国内通胀及经济结构调整,汇率政策成为央行重要的调控工具.然而10月之後,中国贸易顺差可能进一步下降,宏观政策面临调整,以及中美汇率争端发展,都将牵动人民币升值进程.

"人民币汇率面临国际政治压力,缺乏灵活性的汇率制度不仅导致货币政策的独立性下降、制约中国宏观经济结构调整,"农业银行战略规划部胡新智称,"应扩大人民币对美元汇率弹性,改变单边升值预期."

国开证券杜征征认为,人民币升值有利于抑制通胀及促进经济结构调整,今明两年,美国经济增长状况没有预期那麽好,美元短期很难看到紧缩预期,料人民币今年全年升5.4%,明年全年不到5%.

中国央行新发布报告强调目前人民币汇率正逐渐趋于合理均衡水平,并强硬表示美国将人民币汇率问题政治化,可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程.

央行数据显示,2005年7月汇改以来,人民币兑美元双边汇率升值30.2%;人民币名义和实际有效汇率分别升值13.5%和23.1%.(完)