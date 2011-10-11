〔中国票据市场〕转贴利率小幅续跌,交易票据种类和利率呈现差异化

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月11日电---中国票据市场转贴利率周二继续小幅下跌,票市交易相对活跃.季度初信贷规模略有富馀,当前高企的利率引发逐利心理,收票机构表现积极.但受到整体额度趋紧和地域差别的影响,交易票据种类和利率呈现差异化.
交易员表示,市场成交呈现结构性分化,收票机构追捧当月到期的票据,从而避免占用信贷额度,而长期票则鲜有问津.
利率方面,票市呈现地区差异, 沈阳一银行交易员称,目前在沈阳票市上,六个月票据利率在11%左右,而其所在银行对外报价已达到15%.而广州一农商行交易员称,经过微调後,六个月票据利率降至9.5%.
"月初(信贷规模)都会松一点的,有空间就做点, 到下半旬恐怕规模又要紧起来了"广州一银行交易称.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 10.4702/9.6271 11.2997/10.304 12.095/11.092
上日 10.4376/9.6427 11.1773/10.2818 12.090/11.100
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变动 3.26/-1.56 12.24/2.22 0.5/-0.8
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价略跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5825%,较上日6.6033%略跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.2409/3.1759 3.3784/3.3184
上日 3.2603/3.1973 3.4168/3.3508
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--整理 刘昕; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。