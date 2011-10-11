〔中国债市〕现券收益率续降,热点扩散至高评级信用债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月11日电---中国银行间债市周二现券收益率续降.上午获利盘一度拖累债市表现,但随後股市冲高回落,令避险情绪再度升温,加之农发行新债中标利率低于预期,现券收益率转而下行,而市场热点也有所扩散,除国债和金融债外,部分高评级信用债也有买盘关注.
"今天还行,上午收益率稍涨了点,下午又下来了,热点扩散了一下,农发债招的挺低,金融债不错,信用产品也不错,"北京一银行交易员称.
中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的五年固息债,中标利率4.27%,低于此前4.32%的利率预测均值.此前利率预测区间为4.27%-4.37%.[ID:nCN8496955]
上述交易员并指出,尽管信用债表现有所起色,但主要集中在高评级品种上,机构对低评级品种仍心存谨慎.
剩馀期限约4.76年的农发行固息债110412券最新双边报价tCN110412=CFXM为4.31%/4.24%,上日尾盘则为4.32%/4.26%.
剩馀期限约0.123年的国债040010券CN040010=CFXS成交继续居首,收报100.2077元,对应收益率3.0025%,成交162.37亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 3.4489 4.2033
上日 3.8260 4.4388
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8510/3.7850
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.5500/3.4870
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.1650/4.0940(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 边竞; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。