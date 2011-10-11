〔中国债市〕现券收益率续降,热点扩散至高评级信用债

路透上海10月11日电---中国银行间债市周二现券收益率续降.上午获利盘一度拖累债市表现,但随後股市冲高回落,令避险情绪再度升温,加之农发行新债中标利率低于预期,现券收益率转而下行,而市场热点也有所扩散,除国债和金融债外,部分高评级信用债也有买盘关注.

"今天还行,上午收益率稍涨了点,下午又下来了,热点扩散了一下,农发债招的挺低,金融债不错,信用产品也不错,"北京一银行交易员称.

中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的五年固息债,中标利率4.27%,低于此前4.32%的利率预测均值.此前利率预测区间为4.27%-4.37%.[ID:nCN8496955]

上述交易员并指出,尽管信用债表现有所起色,但主要集中在高评级品种上,机构对低评级品种仍心存谨慎.

剩馀期限约4.76年的农发行固息债110412券最新双边报价tCN110412=CFXM为4.31%/4.24%,上日尾盘则为4.32%/4.26%.

剩馀期限约0.123年的国债040010券CN040010=CFXS成交继续居首,收报100.2077元,对应收益率3.0025%,成交162.37亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.4489 4.2033

上日 3.8260 4.4388

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8510/3.7850

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.5500/3.4870

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.1650/4.0940(完)

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