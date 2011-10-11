〔标题新闻〕斯洛伐克总理将把EFSF扩容表决与政府信任投票绑定--政府消息人士

《中国新债预测》一年新发国债利率预测均值2.78%，10年3.46%

路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。