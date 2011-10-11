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债券 | 2011年 10月 11日 星期二 16:54 BJT

〔标题新闻〕斯洛伐克总理将把EFSF扩容表决与政府信任投票绑定--政府消息人士

注:欧洲金融稳定机制(EFSF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE9E7J9001]

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