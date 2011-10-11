《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月11日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
* 欧元/美元:诚然这波升势获得了些许上行动能,且较预想的更加明显,但由于没有成交量的支持,故只是修正性的走势.前期的短线1.3525/20中轴点位,以及昨日1.3525/15的中间点构成下档初步支撑,若欧元从昨日高点进一步上行,市场注意力将转至55日EMA区间的下沿,该水准目前位于1.3775.
* 欧元/日圆:升势依然在稳步推进.昨日的偏多的K线图形表明短期买方占据主动.欧元若升上105日圆,将表明市场需求,并将市场目光上移至仍在下降的55日EMA区间下沿(目前在106.40),若升破该水准,将意味着短线107/108的中轴点位将受到关注.昨日的中间点103.65可作为首道支撑.
* 欧元/英镑:"A-B-C"浪的无趋势性反复波动模式很可能还未结束,但区间内的做多努力正在积聚.若升至0.8739上方,或瞄准此前高点0.8795.首道支撑在昨日中间点0.8660,其後是更加重要的0.8587/80区域.(完)
--编译 丁琦;审校 高琦
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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