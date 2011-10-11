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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 16:05 BJT

〔金属期市〕 LME期铜下跌,受市场对欧元区救助计划的怀疑拖累

路透上海10月11日电---期铜周二下跌,因投资者仍对欧元区财政问题及全球经济需求前景感到不安,此外中国股市扬升短暂提振了上海期铜,但在指标股指回吐涨幅後,沪铜亦回落.

0716GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌1.9%,至每吨7,353.75美元,受市场对德法承诺推出救助计划生疑所拖累.

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