〔金属期市〕 LME期铜下跌,受市场对欧元区救助计划的怀疑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月11日电---期铜周二下跌,因投资者仍对欧元区财政问题及全球经济需求前景感到不安,此外中国股市扬升短暂提振了上海期铜,但在指标股指回吐涨幅後,沪铜亦回落.
0716GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌1.9%,至每吨7,353.75美元,受市场对德法承诺推出救助计划生疑所拖累.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。