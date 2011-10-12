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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 09:02 BJT

更正:〔表格〕LME金属库存最新变化--10月11日

(更正内文的最新库存数据)

路透伦敦10月11日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 458,525 -4,000

锡 19,230 -565

铅 385,675 +3,675

锌 803,700 -2,775

铝 4,558,675 +13,950

镍 92,502 -864

(完)

--编译 李爽;审校 田建华

品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布

--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------

铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>

铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>

锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>

镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>

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