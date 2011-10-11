《中国新债预测》七年国债利率预测均值3.67%,接近二级市场水平

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 招标品种: 财政部七年期固息国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(12日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间: 3.60%-3.73%
* 预测均值: 3.67%(按各家机构预测值平均)
路透上海10月11日电---中国财政部周三将招标发行七年期固息国债.路透调查显示,国庆假期後资金面好转,及淡静的政策面,料支撑债市短期走势.但国债收益率在连续下行後有所趋稳,明日新债中标利率有望接近二级市场,预测均值落在3.67%.
上海一券商分析师称,虽然近日利率产品收益率有所走低,但如果没有新的刺激因素,整体还是维持震荡盘整格局.明日国债中标利率"应该和二级市场差不多吧,或者能好些.(今天)上午农发(债)招的不错."
农发行上午招标发行的五年固息债,中标利率4.27%,低于此前4.32%的利率预测均值.此前利率预测区间为4.27%-4.37%.[ID:nCN8496955]
华东一银行交易员也表示,七年期国债作为银行类机构向来青睐的品种,预计将有一定需求支撑,"七年期(国债)配置价值比较好."
还有交易员指出,虽然今日早盘国债收益率一度止跌微涨,但午後又再拾跌势.如果下行势头能够持续,或有望压低明日国债中标利率.
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率报在3.7034%;二级市场上,北京时间16:19,剩馀期限约6.74年的固息国债110017券最新成交tCN110017=CFXS在3.6623%,加权收益率3.6852%.
该期债为财政部今年第21期记账式国债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,按年付息.该期债全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加本期国债.
该期国债竞争性招标时间为10月12日上午9:30-10:30,10月13日开始发行并计息,10月17日发行结束,10月19日起上市交易.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。