《中国新债预测》七年国债利率预测均值3.67%,接近二级市场水平

* 招标品种: 财政部七年期固息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(12日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 3.60%-3.73%

* 预测均值: 3.67%(按各家机构预测值平均)

路透上海10月11日电---中国财政部周三将招标发行七年期固息国债.路透调查显示,国庆假期後资金面好转,及淡静的政策面,料支撑债市短期走势.但国债收益率在连续下行後有所趋稳,明日新债中标利率有望接近二级市场,预测均值落在3.67%.

上海一券商分析师称,虽然近日利率产品收益率有所走低,但如果没有新的刺激因素,整体还是维持震荡盘整格局.明日国债中标利率"应该和二级市场差不多吧,或者能好些.(今天)上午农发(债)招的不错."

农发行上午招标发行的五年固息债,中标利率4.27%,低于此前4.32%的利率预测均值.此前利率预测区间为4.27%-4.37%.[ID:nCN8496955]

华东一银行交易员也表示,七年期国债作为银行类机构向来青睐的品种,预计将有一定需求支撑,"七年期(国债)配置价值比较好."

还有交易员指出,虽然今日早盘国债收益率一度止跌微涨,但午後又再拾跌势.如果下行势头能够持续,或有望压低明日国债中标利率.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率报在3.7034%;二级市场上,北京时间16:19,剩馀期限约6.74年的固息国债110017券最新成交tCN110017=CFXS在3.6623%,加权收益率3.6852%.

该期债为财政部今年第21期记账式国债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,按年付息.该期债全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加本期国债.

该期国债竞争性招标时间为10月12日上午9:30-10:30,10月13日开始发行并计息,10月17日发行结束,10月19日起上市交易.(完)