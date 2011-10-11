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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 16:27 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收涨1.1%,市场谨慎情绪令价格承压

路透东京10月11日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二连续第五个交易日上涨,不过收盘回吐一半的日内涨幅,因全球经济前景充满变数,令涨势受限.

TOCOM指标期胶<0#JRU:>3月合约结算价上涨3.5日圆,或1.1%,至每公斤319.6日圆;盘中高见323.9日圆,上涨2.4%.

该合约在过去五个交易日累计反弹约25日圆,约为9月26日以来50.5日圆跌幅的一半.

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