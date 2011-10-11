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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 16:48 BJT

〔全球金市〕现货金跌1%至盘中低位1,658.34美元,因美元兑欧元走坚

路透伦敦10月11日电---现货金XAU=周二跌1%,至盘中低位每盎司1,658.34美元,因美元兑欧元反弹,促使黄金买家在昨日大涨逾2%後锁定部分获利.(完)

--编译 丁琦;审校

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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