〔中国汇市〕人民币兑美元创新高後逆转收跌,因客盘购汇需求强劲(更新版)

(新增更多报价、交易员评论)

* 人民币兑美元即期早盘触及新高後逆转收跌

* 中间价创2005年汇改新高,然客盘购汇需求强劲

* 假日因素对影响有望趋于弱化

* 後市人民币仍有望维持稳步升值态势

路透北京/上海10月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二即期大幅收低.受隔夜欧元走强及中间价创2005年汇改以来新高带动,盘初人民币即期汇价一度触及新高,但随後客盘购汇需求强劲,扭转人民币强势.

交易员并表示,近日盘中汇价波幅大增,汇率弹性增强,国庆长假因素特征明显,後市影响有望趋于弱化.且鉴于当前国内外经济形势及美国等外部压力,此前人民币兑美元即期盘中汇价跌停现象将渐失交易商的认可,後市人民币仍有望维持稳步升值态势.

此外,境内外人民币即期汇率价差虽然已收窄,交易商套利行为有所减少,但仍可能有一定的套利冲动.

路透数据显示,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=与境内市场的价差仍有约880点左右的点差.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3750 *6.3375 6.3760 *6.3483 6.3586 6.3486

注:*表示最高价及中间价均创汇改以来新高

"这两天人民币汇率波动比较大,昨天是出口商结汇比较多,今天是进口商购汇盘比较强.这和'十一'长假有关,估计过了两天后,就会好些."华东一银行交易员称.

该交易员并表示,今日人民币中间价创2005年7月以来的新高,和隔夜欧元走强有关系;同时,可能也有一定的美国对人民币汇率施压因素影响.

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以下为北京时间16:46,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3710/90 6.3470

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4550/50 6.3870

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水340点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3410元.

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