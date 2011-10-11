〔中国金融〕中投将向中俄合资投资基金投入10亿美元--VEB主管

路透北京10月11日电---俄罗斯对外经济银行(VEB)董事长周二表示,中国投资公司(CIC)[CIC.UL]将向中国-俄罗斯合资建立的投资基金注入10亿美元,以促进直接投资.该基金是由中投与一家俄罗斯国有支持机构所共同成立的.

VEB董事长Vladimir Dmitriev是在陪同俄罗斯总理普京访问北京期间发表此番言论的.他表示,根据稍晚将签署的备忘录,俄方也将向该合资基金注入10亿美元.(完)