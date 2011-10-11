〔中国金融〕中投将向中俄合资投资基金投入10亿美元--VEB主管

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京10月11日电---俄罗斯对外经济银行(VEB)董事长周二表示,中国投资公司(CIC)[CIC.UL]将向中国-俄罗斯合资建立的投资基金注入10亿美元,以促进直接投资.该基金是由中投与一家俄罗斯国有支持机构所共同成立的.
VEB董事长Vladimir Dmitriev是在陪同俄罗斯总理普京访问北京期间发表此番言论的.他表示,根据稍晚将签署的备忘录,俄方也将向该合资基金注入10亿美元.(完)
--编译 高琦; 审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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