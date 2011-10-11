〔中国房地产〕四季度北京高端住宅新房售价料进一步走低--戴德梁行

* 四季度北京高端住宅新房售价将继续走低

* 甲级写字楼租金有望持续走强

* 开发商仍处于试探降价阶段

路透北京10月11日电---国际物业顾问公司--戴德梁行周二称,由于中国房地产调控政策进一步深入,今年四季度北京高端住宅新房售价预计将进一步走低,而受供应紧张影响,甲级写字楼租金有望持续走强.

DTZ戴德梁行华北区研究部主管魏东在发布会间隙并称,目前中国的住宅市场投资需求已基本被挤出,但开发商仍处于试探性降价阶段.

"北京高端住宅现在是一个调整的阶段,销售非常冷清,因为没有资格买,"魏东表示.

DTZ戴德梁行数据显示,第三季度,北京高端住宅的市场售价环比下跌0.8%,至每平方米41,693元人民币;平均租赁价格达每月154.8元/平方米,环比减少4.3%,为连续第五个季度增长後首次出现小幅下行.

对于整体住宅市场,魏东指出,开发商近期推出的打折楼盘一经推出即被"抢光",说明民众对未来房价走势的预期仍是向上的.

中国指数研究院稍早发布的100座城市的全样本调查数据显示,9月全国100座城市住宅平均价格为8,877元/平方米,环比下降0.03%,为2010年9月以来的首次下降.

**甲级写字楼租金有望持续走强**

戴德梁行表示,北京甲级写字楼市场在今年前八个月,新增项目屈指可数,供应少、需求大的供需矛盾日益突出.9月之後,市场整体需求有放缓迹象.

"预计第四季度,将有38万平方米的新增供应进入市场,但对整体市场的租金走势和空置率不会产生较大影响,租金将进一步增长,空置率继续走低,"魏东表示.

该行数据显示,第三季度北京甲级写字楼的平均租金继续保持高速增长,达每月每平方米226.93元,环比增长10.72%;空置率降至新低,达4.37%,环比下降1.82个百分点.

此外,该行商业地产服务高级助理董事王玉珂表示,受惠于城镇化及服务业的推动,中国商业地产将进入黄金十年,进入快速发展阶段.

"2012年中国房地产特别是住宅将继续面临紧缩的金融政策,而商业地产在承担扩大内需、解决就业机会、持续税收方面的特殊作用,将在中国城镇化进程因素的驱动下继续得到政府支持,"王玉珂.(完)