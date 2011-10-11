〔新兴汇市〕印尼卢比和新加坡元下滑,其他亚洲货币或失去上涨动能

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月11日电---印尼卢比和新加坡元周二下滑,其他亚洲货币削减涨幅,因投机客在新兴亚洲货币近期反弹後锁定获利.外界对欧洲问题的持续疑虑,表明新兴亚洲货币的涨势可能失去动能.
投资者亦押注亚洲各国央行或许更倾向于让本币走弱来刺激经济增长,特别是在印尼央行此前意外降息之後.[ID:nCN1143280]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。