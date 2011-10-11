〔新兴汇市〕印尼卢比和新加坡元下滑,其他亚洲货币或失去上涨动能

路透新加坡10月11日电---印尼卢比和新加坡元周二下滑,其他亚洲货币削减涨幅,因投机客在新兴亚洲货币近期反弹後锁定获利.外界对欧洲问题的持续疑虑,表明新兴亚洲货币的涨势可能失去动能.

投资者亦押注亚洲各国央行或许更倾向于让本币走弱来刺激经济增长,特别是在印尼央行此前意外降息之後.[ID:nCN1143280]