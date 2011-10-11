〔中港股市〕恒指在银行股带动下收升,但内地股市回吐涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港/上海10月11日电---香港股市周二在银行股的引领下跳升,上日中国中央汇金公司入市护盘,以提振市场信心.但今日港股的涨势根基并不牢固.
在上证综指.SSEC回吐盘初涨幅後,市场人士转而愈发谨慎,香港市场成交量未随涨势同步大幅增加,表明银行股的上涨仍来自空头回补,而非单向做多资金的买盘.
中央汇金公司昨日在二级市场自主购入工行(601398.SS)、农行(601288.SS)、中行(601988.SS)、建行(601939.SS)四大银行的股票,并将继续进行相关市场操作.据银行公告推算,汇金此次增持共耗资约1.97亿元.
"此举传递出了一个信号,投资者显然对此有所反应,"瑞穗证券的中国银行业分析师Jim Antos表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。