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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 17:56 BJT

〔中港股市〕恒指在银行股带动下收升,但内地股市回吐涨幅

路透香港/上海10月11日电---香港股市周二在银行股的引领下跳升,上日中国中央汇金公司入市护盘,以提振市场信心.但今日港股的涨势根基并不牢固.

在上证综指.SSEC回吐盘初涨幅後,市场人士转而愈发谨慎,香港市场成交量未随涨势同步大幅增加,表明银行股的上涨仍来自空头回补,而非单向做多资金的买盘.

中央汇金公司昨日在二级市场自主购入工行(601398.SS)、农行(601288.SS)、中行(601988.SS)、建行(601939.SS)四大银行的股票,并将继续进行相关市场操作.据银行公告推算,汇金此次增持共耗资约1.97亿元.

"此举传递出了一个信号,投资者显然对此有所反应,"瑞穗证券的中国银行业分析师Jim Antos表示.

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