版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 18:04 BJT

〔亚洲橡胶〕10月11日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月11日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

10月 312.0 39 307.8 3

11月 313.2 38 309.6 5

12月 315.0 135 311.4 24

1月 316.8 219 311.8 61

2月 318.5 660 313.0 998

3月 319.6 4013 313.6 2169

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐