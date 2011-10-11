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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 18:16 BJT

〔中国企业〕伊朗暂停同与中石油的North Pars气田合约--媒体

路透德黑兰10月11日电---一名伊朗官员周二对迈赫尔通讯社(Mehr news agency)表示,该国已暂停同中国石油天然气勘探开发公司(CNPCI)之间有关开发North Pars天然气田的合约,"直到有进一步通知为止."

"我们将在CNPCI完成对South Pars气田的承诺後,再对North Pars气田的未来进程作出决定."Pars Oil and Gas董事总经理Mousa Souri对迈赫尔通讯社称.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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