〔中国企业〕伊朗暂停同与中石油的North Pars气田合约--媒体

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透德黑兰10月11日电---一名伊朗官员周二对迈赫尔通讯社(Mehr news agency)表示,该国已暂停同中国石油天然气勘探开发公司(CNPCI)之间有关开发North Pars天然气田的合约,"直到有进一步通知为止."
"我们将在CNPCI完成对South Pars气田的承诺後,再对North Pars气田的未来进程作出决定."Pars Oil and Gas董事总经理Mousa Souri对迈赫尔通讯社称.(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。