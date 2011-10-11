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债券 | 2011年 10月 11日 星期二 18:38 BJT

〔伦敦美债〕公债收益率在欧洲盘中走高,因冒险意愿压制避险买盘

路透伦敦10月11日电---美国公债收益率(殖利率)周二在欧洲盘中上涨,受周一的公共假期影响,今日美债价格追随昨日德债跌势补跌.昨日有关欧元区领导人将解决债务危机的乐观情绪重燃,打压德债.

指标10年期美债US10YT=RR收益率上涨4.4个基点,报2.1196%,30年期公债US30YT=RR收益率亦涨4.4个基点.至3.0614%.

美债现券交易周一因公共假期停止,当日对AAA评级的公债需求下滑,且股市扬升,因此前法国和德国誓言推出一项新计划,以应对希腊债务危机并扶助受主权债损失拖累的欧元区银行.

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