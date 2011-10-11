〔伦敦美债〕公债收益率在欧洲盘中走高,因冒险意愿压制避险买盘

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦10月11日电---美国公债收益率(殖利率)周二在欧洲盘中上涨,受周一的公共假期影响,今日美债价格追随昨日德债跌势补跌.昨日有关欧元区领导人将解决债务危机的乐观情绪重燃,打压德债.
指标10年期美债US10YT=RR收益率上涨4.4个基点,报2.1196%,30年期公债US30YT=RR收益率亦涨4.4个基点.至3.0614%.
美债现券交易周一因公共假期停止,当日对AAA评级的公债需求下滑,且股市扬升,因此前法国和德国誓言推出一项新计划,以应对希腊债务危机并扶助受主权债损失拖累的欧元区银行.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。