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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 18:59 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油价格因强劲出口而上涨,关注美国大豆库存报告

路透雅加达10月11日电---马来西亚棕榈油期货周二收高,因出口强劲.不过涨势受限,因在美国一份关键报告公布之前,市场保持警惕.这份报告料显示大豆库存增加,可能意味着豆油供应增加.

在马来西亚棕榈油库存9月触及21个月高位之际,豆油供应若增加,或将打压指标棕榈油期货.该期货今年迄今下跌逾25%.

一位吉隆坡的马来西亚交易商称,"出口数据提振市场人气.此外,美国农业部的报告将奠定本周馀下时间基调."

12月棕榈油期货<0#FCPO:>收高0.3%,报每吨2,801马币(林吉特)(896美元).

12月期货成交量为12,761口,周一为13,270口.(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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