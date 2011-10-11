〔马来西亚期市〕棕榈油价格因强劲出口而上涨,关注美国大豆库存报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达10月11日电---马来西亚棕榈油期货周二收高,因出口强劲.不过涨势受限,因在美国一份关键报告公布之前,市场保持警惕.这份报告料显示大豆库存增加,可能意味着豆油供应增加.
在马来西亚棕榈油库存9月触及21个月高位之际,豆油供应若增加,或将打压指标棕榈油期货.该期货今年迄今下跌逾25%.
一位吉隆坡的马来西亚交易商称,"出口数据提振市场人气.此外,美国农业部的报告将奠定本周馀下时间基调."
12月棕榈油期货<0#FCPO:>收高0.3%,报每吨2,801马币(林吉特)(896美元).
12月期货成交量为12,761口,周一为13,270口.(完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。