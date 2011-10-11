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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 19:08 BJT

〔东南亚股市〕攀升至数周高位,因市场谨慎乐观看待欧债危机

路透曼谷10月11日电---东南亚股市周二上扬,金融股和商品相关类股领涨,因市场谨慎乐观的认为欧洲银行可能避开金融危机.印尼意外降息,对印尼股市构成额外提振.

多数股市交投旺盛,投资者重拾最近受压的蓝筹股,且外资回场.

蓝筹股反弹推动地区股指升至数周高位,不过迅速的获利了结令其收盘脱离日高.

"我们预期欧洲仍会陷入衰退,不过预期美国能挺过.因此短期的情况可能仍是增长趋缓,"CIMB Research区域策略师Chang Chiou Yi称.

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