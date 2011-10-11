〔东南亚股市〕攀升至数周高位,因市场谨慎乐观看待欧债危机

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷10月11日电---东南亚股市周二上扬,金融股和商品相关类股领涨,因市场谨慎乐观的认为欧洲银行可能避开金融危机.印尼意外降息,对印尼股市构成额外提振.
多数股市交投旺盛,投资者重拾最近受压的蓝筹股,且外资回场.
蓝筹股反弹推动地区股指升至数周高位,不过迅速的获利了结令其收盘脱离日高.
"我们预期欧洲仍会陷入衰退,不过预期美国能挺过.因此短期的情况可能仍是增长趋缓,"CIMB Research区域策略师Chang Chiou Yi称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。