〔OPEC月报〕下调原油日需求增长预估,因全球经济不确定性及中国措施

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦10月11日--石油输出国组织(OPEC)周二表示:
* 将2011年全球石油日需求增长预估下调18万桶至88万桶
* 预计2012年全球日需求增长119万桶,较前月预估减少7万桶
* 下调需求预估是因为全球经济面临不确定性以及中国节能的措施
* 将2011年非OPEC国家石油日供给增幅预估下调14万桶,因加拿大、英国、巴西和阿塞拜疆产量减少
* 预计2012年非OPEC国家石油日供给增长83万桶
* 其9月原油日产出平均为2,990万桶,较8月产出下降7.7万桶
* 2012年对其原油日需求预估下调10万桶至2,990万桶(完)
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。