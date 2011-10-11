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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 19:09 BJT

〔OPEC月报〕下调原油日需求增长预估,因全球经济不确定性及中国措施

路透伦敦10月11日--石油输出国组织(OPEC)周二表示:

* 将2011年全球石油日需求增长预估下调18万桶至88万桶

* 预计2012年全球日需求增长119万桶,较前月预估减少7万桶

* 下调需求预估是因为全球经济面临不确定性以及中国节能的措施

* 将2011年非OPEC国家石油日供给增幅预估下调14万桶,因加拿大、英国、巴西和阿塞拜疆产量减少

* 预计2012年非OPEC国家石油日供给增长83万桶

* 其9月原油日产出平均为2,990万桶,较8月产出下降7.7万桶

* 2012年对其原油日需求预估下调10万桶至2,990万桶(完)

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