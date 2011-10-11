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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 19:58 BJT

〔表格〕10月8日止当周美国连锁店销售较前周下降0.1%--ICSC/高盛

路透10月11日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,10月8日止当周美国连锁店销售较前周下降0.1%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

10月8日 516.3 2.8 -0.1

10月1日 516.8 3.7 0.1

9月24日 516.1 2.7 -0.2

9月17日 517.3 3.4 -1.2(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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