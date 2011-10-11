〔表格〕10月8日止当周美国连锁店销售较前周下降0.1%--ICSC/高盛

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月11日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,10月8日止当周美国连锁店销售较前周下降0.1%.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
10月8日 516.3 2.8 -0.1
10月1日 516.8 3.7 0.1
9月24日 516.1 2.7 -0.2
9月17日 517.3 3.4 -1.2(完)
--编译 王丽鑫;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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