〔欧洲金融〕希腊可能在11月初获得下一笔援助款项--欧盟/IMF/ECB

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透雅典10月11日电---欧盟/IMF/ECB视察员周二称:
* 希腊将在欧元集团和IMF批准其检视结论之後得到新一笔援助款项,最有可能是在11月初
* 果断实施撙结措施应足以达到2012年赤字目标
* 6月衰退预计要深于预期,料只有从2013年起才会复苏
* 希腊将完不成2011年的目标
* 要达到2013-2014年目标可能需要采取额外的措施
* 改革之路崎岖不平
* 2011年私有化收入将大幅低于预期
* 希腊当局更加关注结构性改革至关重要.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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