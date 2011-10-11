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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 20:08 BJT

〔欧洲金融〕希腊可能在11月初获得下一笔援助款项--欧盟/IMF/ECB

路透雅典10月11日电---欧盟/IMF/ECB视察员周二称:

* 希腊将在欧元集团和IMF批准其检视结论之後得到新一笔援助款项,最有可能是在11月初

* 果断实施撙结措施应足以达到2012年赤字目标

* 6月衰退预计要深于预期,料只有从2013年起才会复苏

* 希腊将完不成2011年的目标

* 要达到2013-2014年目标可能需要采取额外的措施

* 改革之路崎岖不平

* 2011年私有化收入将大幅低于预期

* 希腊当局更加关注结构性改革至关重要.(完)

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