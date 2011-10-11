〔国际油市〕亚洲柴油继续走软,因预期印尼和印度进口减少

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月11日电---亚洲柴油周二继续走软,因行业消息人士称印尼和印度进口料减少.
路透数据显示,截至0830GMT,11月柴油较迪拜原油升水下滑0.64美元,至每桶升水16.04美元;12月合约升水下滑0.43美元,至每桶升水16.23美元.此为连续第二个交易日下滑.
含硫0.5%等级柴油的现货价差下降0.10美元,至每桶0.40美元.
交易商称,每年第四季柴油通常难以见到涨幅,加上库存充足,都令价格承压.
一消息人士称,印尼国有能源企业Pertamina在11月料进口约350万吨高硫柴油,较前月减少约三分之一.
交易商称原因可能是因国内需求减少.他们表示,随着学校假期来临,出行增加或使12月进口再次回升.该公司去年11月进口约400万桶柴油.
行业消息人士称,由于供给充足,印度炼厂柴油进口料至少停止一个月.
11月柴油裂解价差下降0.64美元,至每桶较迪拜原油升水16.04美元.
11月航煤裂解价差亦下跌0.60美元,至每桶18.58美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 120.36 120.76 120.56 119.99 0.57 0.48
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.35 118.75 118.55 118.33 0.22 0.19
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 119.19 119.59 119.39 119.18 0.21 0.18
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 119.79 120.19 119.99 119.73 0.26 0.22
11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 118.71 118.39 0.32 0.27
12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 117.60 117.21 0.39 0.33 (完)
--编译 王丽鑫;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。