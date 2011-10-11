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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 20:21 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油继续走软,因预期印尼和印度进口减少

路透新加坡10月11日电---亚洲柴油周二继续走软,因行业消息人士称印尼和印度进口料减少.

路透数据显示,截至0830GMT,11月柴油较迪拜原油升水下滑0.64美元,至每桶升水16.04美元;12月合约升水下滑0.43美元,至每桶升水16.23美元.此为连续第二个交易日下滑.

含硫0.5%等级柴油的现货价差下降0.10美元,至每桶0.40美元.

交易商称,每年第四季柴油通常难以见到涨幅,加上库存充足,都令价格承压.

一消息人士称,印尼国有能源企业Pertamina在11月料进口约350万吨高硫柴油,较前月减少约三分之一.

交易商称原因可能是因国内需求减少.他们表示,随着学校假期来临,出行增加或使12月进口再次回升.该公司去年11月进口约400万桶柴油.

行业消息人士称,由于供给充足,印度炼厂柴油进口料至少停止一个月.

11月柴油裂解价差下降0.64美元,至每桶较迪拜原油升水16.04美元.

11月航煤裂解价差亦下跌0.60美元,至每桶18.58美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 120.36 120.76 120.56 119.99 0.57 0.48

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.35 118.75 118.55 118.33 0.22 0.19

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 119.19 119.59 119.39 119.18 0.21 0.18

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 119.79 120.19 119.99 119.73 0.26 0.22

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 118.71 118.39 0.32 0.27

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 117.60 117.21 0.39 0.33 (完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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