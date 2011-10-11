〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及四个月低点,科威特罢工尚无影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月11日电---亚洲石脑油价格周二触及三日低点,裂解价差连续第八日下跌,降至四个月低位.由于现货需求有限,令供应充沛.
科威特石油行业发言人Sheikh Talal al-Khaled al-Sabah称,科威特海关罢工尚未影响油品装运.从科威特出口的原油和油品活动正常进行,且将满足对所有客户的承诺.
卖家对偏高的石脑油库存感到为难,但多数卖家无法将船货销往西方.
一位交易商称,"东方到美国的套利窗口大开,不过在这些实货套利交易中锁定获利并非易事."
两个地区的距离是一个原因.其他因素可能是美国买家只愿意分阶段购买少量套利船货,但相比大量交易,运输成本可能更加昂贵.
日本公开规格11月下半月石脑油合约NAF-1H-TYO价格下降0.75美元至每吨874.75美元,为10月6日触及870.50美元以来的最低.
11月下半月和12月下半月合约互换逆价差连续第二日持于每吨3.50美元.
11月下半月裂解价差NAF-SIN-CRK下跌13.43美元至每吨64.60美元,为6月14日触及每吨63.60美元以来的最低.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF升0.71美元至每桶26.96美元,为2008年11月7日触及27.48美元以来的最高.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK下降1.09美元至每桶13.78,为10月4日触及每桶13.58美元以来最低.
油品 价格 上日价格 变动
2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 874.25/875.25 875.50 -0.75
现货石脑油净回值NAF-SIN 94.79/94.89 94.95 -0.11
10月石脑油互换NAF-1M-S 884.25/886.25 875.00 +10.25
11月石脑油互换NAF-2M-S 880.75/882.75 871.50 +10.25
97号现货汽油GL97-SIN 126.45/126.55 125.30 +1.20
95号现货汽油GL95-SIN 124.05/124.15 123.20 +0.90
92号现货汽油GL92-SIN 121.75/121.85 121.20 +0.60
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 26.91/27.01 26.25 +0.71
--编译 王翔琼;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。