〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及四个月低点,科威特罢工尚无影响

路透新加坡10月11日电---亚洲石脑油价格周二触及三日低点,裂解价差连续第八日下跌,降至四个月低位.由于现货需求有限,令供应充沛.

科威特石油行业发言人Sheikh Talal al-Khaled al-Sabah称,科威特海关罢工尚未影响油品装运.从科威特出口的原油和油品活动正常进行,且将满足对所有客户的承诺.

卖家对偏高的石脑油库存感到为难,但多数卖家无法将船货销往西方.

一位交易商称,"东方到美国的套利窗口大开,不过在这些实货套利交易中锁定获利并非易事."

两个地区的距离是一个原因.其他因素可能是美国买家只愿意分阶段购买少量套利船货,但相比大量交易,运输成本可能更加昂贵.

日本公开规格11月下半月石脑油合约NAF-1H-TYO价格下降0.75美元至每吨874.75美元,为10月6日触及870.50美元以来的最低.

11月下半月和12月下半月合约互换逆价差连续第二日持于每吨3.50美元.

11月下半月裂解价差NAF-SIN-CRK下跌13.43美元至每吨64.60美元,为6月14日触及每吨63.60美元以来的最低.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF升0.71美元至每桶26.96美元,为2008年11月7日触及27.48美元以来的最高.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK下降1.09美元至每桶13.78,为10月4日触及每桶13.58美元以来最低.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 874.25/875.25 875.50 -0.75

现货石脑油净回值NAF-SIN 94.79/94.89 94.95 -0.11

10月石脑油互换NAF-1M-S 884.25/886.25 875.00 +10.25

11月石脑油互换NAF-2M-S 880.75/882.75 871.50 +10.25

97号现货汽油GL97-SIN 126.45/126.55 125.30 +1.20

95号现货汽油GL95-SIN 124.05/124.15 123.20 +0.90

92号现货汽油GL92-SIN 121.75/121.85 121.20 +0.60

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 26.91/27.01 26.25 +0.71