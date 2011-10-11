〔国际油市〕亚洲燃料油大幅上涨,即期跨月价差飙升逾10%

路透新加坡10月11日电---亚洲燃料油市场周二大幅上涨,即期跨月价差在逆价差区间趋陡逾10%至月度高位,近月裂解价差在贴水区间收窄,尽管原油价格上涨.

180-cst和380-cst燃料油的现货价差也跳涨,升水分别突破每吨8.00美元和9.00美元,双双触及七个月高位.船用燃料油升水依旧保持在17.00美元上方的坚挺水准.

市场一直受到高密度、高粘度船货和混合船货之间失衡的支撑,本月西方套利船货流入量很多,约为400万吨.

"似乎大家今天上午都醒来,一致认为11月基本面会像本月一样坚挺,"一位在新加坡的交易员说.

"11月点价月份仅仅几天之遥,但11月/12月与前一个合约仍差距约2.00美元.市场对11月基本面的判断一直迟缓,今天却一下子爆发了."

11月裂解价差收窄0.07美元,每桶较迪拜原油贴水4.06美元.12月裂解价差走弱0.07美元,报每桶较迪拜原油贴水4.39美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 647.30 647.60 647.45 639.00 8.45 1.32

现货380CST燃料油 FO380-SIN 640.00 640.60 640.30 631.05 9.25 1.47

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 657.00 659.00 658.00 650.50 7.50 1.15

380CST船用燃料油升水 17.00 18.40 17.70 19.45 -1.75

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 8.30 8.60 8.45 7.65 0.80 10.46

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 9.50 9.75 9.63 7.13 2.50 35.09 (完)