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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 21:44 BJT

〔美国股市〕开盘下跌,等待有关增强欧元区救援基金的重要投票

路透纽约10月11日电---美国股市周二开盘下滑,前一交易日曾大涨.投资者等待斯洛伐克对于加强欧元区救援基金的重要投票.

道琼工业指数.DJI盘初跌61.04点,或0.53%,至11,372.14点,标准普尔500指数.SPX跌7.36点,或0.62%,至1,187.53点,Nasdaq指数.IXIC下滑13.36点,或0.52%,至2,552.69点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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