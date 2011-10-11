〔英国经济〕在截至9月的三个月成长加快至0.5%--NIESR

路透伦敦10月11日电---英国国家经济社会研究院(NIESR)周二表示,英国经济在截至9月的三个月中成长加快至0.5%,但该国的总体复苏仍是一战以来最疲弱的.

NIESR在其月度预估中称,截至9月的三个月中,经济成长加速至0.5%,截至8月的三个月为成长0.4%.

但该数据将不及许多经济学家最初的预期,他们预计第三季经济成长将在第二季成长疲弱後反弹.

英国国家统计局将在11月1日发布第三季GDP初值.(完)