版本:
中国
商品期货 | 2011年 10月 11日 星期二 23:07 BJT

〔USDA报告〕10月6日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透10月11日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 10/06/11 09/29/11 09/29/11 10/07/10

初值 修正值 前值

小麦 12,581 22,292 22,079 23,503

燕麦 6 17 17 8

大麦 0 12 12 20

玉米 31,826 29,281 28,443 33,706

高粱 1,269 3,402 3,402 687

大豆 23,387 11,152 10,599 49,239

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 406,858 409,614

燕麦 203 42

大麦 5,362 3,336

玉米 143,596 204,718

高粱 10,922 13,488

大豆 69,145 118,534

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 商品期货

热门文章

编辑推荐

文章推荐