〔表格〕美国财政部标售三年期公债得标利率为0.544%,投标倍数为3.30

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿10月11日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率
高值 0.544%
中值 0.500%
低值 0.410%
价格/得标
价格 99.869476
高值得标比率 31.18%
投标倍数 3.30
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 32,000,010,200
总投标 105,629,416,000
竞争性投标得标 31,971,694,200
非竞争性投标得标 28,316,000
FED附加 0
初级市场交易商投标 77,921,000,000
初级市场交易商得标 17,371,900,000
直接投标 10,796,000,000
直接投标得标 2,509,000,000
间接投标 16,884,100,000
间接投标得标 12,090,794,200
发行细节
发行日 2011/10/17
到期日 2014/10/15
CUSIP码 912828RL6
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1
--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选