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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 01:08 BJT

〔表格〕美国财政部标售三年期公债得标利率为0.544%,投标倍数为3.30

路透华盛顿10月11日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率

高值 0.544%

中值 0.500%

低值 0.410%

价格/得标

价格 99.869476

高值得标比率 31.18%

投标倍数 3.30

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 32,000,010,200

总投标 105,629,416,000

竞争性投标得标 31,971,694,200

非竞争性投标得标 28,316,000

FED附加 0

初级市场交易商投标 77,921,000,000

初级市场交易商得标 17,371,900,000

直接投标 10,796,000,000

直接投标得标 2,509,000,000

间接投标 16,884,100,000

间接投标得标 12,090,794,200

发行细节

发行日 2011/10/17

到期日 2014/10/15

CUSIP码 912828RL6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1

--编译 李军;审校 母红

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