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债券 | 2011年 10月 11日 星期二 23:40 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.015%,投标倍数为5.15

路透华盛顿10月11日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.015

中值 0.005

低值 0.000

投资 0.015

价格/得标

价格 99.996208

比率 21.52%

投标倍数 5.15

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,146,900

总投标 149,364,010,900

竞争性投标得标 27,993,271,000

非竞争性投标得标 876,075,900

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/10/13

到期日 2012/01/12

CUSIP码 9127952Y6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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