〔欧洲汇市〕英镑走软,因英国数据喜忧参半

* 英镑在周一大涨後出现部分获利了结卖盘

* 英国工业生产和制造业产出数据喜忧参半

* 英镑表现不及欧元,英国清算所买入欧元

路透伦敦10月11日电---英镑兑美元周二走软,因部分投资者在两日连涨後锁定获利,且未来可能遭遇进一步抛售,因今日公布的数据喜忧参半未能缓解对英国经济基本面的担忧.

周二公布的数据显示,8月工业生产意外增长0.2%,而制造业产出则下降0.3%,所反应的经济成长状况好坏不一.

另外,英国经济研究院称该国第三季成长加快,但总体复苏仍是一战以来最弱.

英镑兑美元GBP=D4尾盘回落0.3%,报1.5615美元,过去两日累计上扬1.4%.交易商称,在1.5700美元之上有止损指令,尽管很多投资者认为英镑不可能攀升至上述水平.

一位驻伦敦的现货交易员称,"近期的数据良莠不齐,没有任何消息让人过度看涨英镑.我们看到在1.5580美元之下的止损指令增加,但关键支撑位见1.5250美元,传言在该水准之上有大规模买盘."

分析师称,疲弱的经济数据和英国央行政策委员迈尔斯为量化宽松政策辩护的讲话巩固了英国货币政策可能在一段时间内保持极度宽松的看法.

英镑兑欧元走软,欧盟,国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行称希腊将在下月获得关键的救助贷款的消息小幅提振欧元.

欧元兑英镑EURGBP=D4距离上周触及的0.8735英镑的高位仅咫尺之遥,尾盘小涨,报0.8725英镑.交易商称在0.8735英镑有卖单.

技术分析师称,升穿0.8735英镑将为上探9月21日触及的高位0.8795英镑敞开大门.市场人士还表示,在0.8730英镑,接近55日移动均线和0.8745英镑附近有止损指令.(完)

--编译 母红;审校 李军

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