〔欧元债市〕德债收益率回落,斯洛伐克即将就救助基金调整进行投票

* 德债跌势暂停,斯洛伐克即将就救助基金调整进行投票

* 德债期货需要跌至134.24之下并保持才会暗示将进一步走低

* 30年期德债标售可能有困难

路透伦敦10月11日电---德债收益率周二走低,因斯洛伐克在通过增强欧元区救助基金计划方面有困难,凸现对领导人在寻求该地区债务危机全面解决方案方面所面临阻力的不安.

市场在近几日大跌後企稳,期间指标10年期德债收益率攀升约35个基点.

德债收益率可能在未来几日恢复上行,因交易商压低价格为20亿欧元的30年期德债标售作准备,但涨幅料有限,因投资者对决策者遏制债务危机扩散努力进程的不确定性持谨慎态度.

斯洛伐克执政联盟内部的分歧令对增强欧元区救助基金计划的投票迟迟不能进行.该国是最後一个尚未投票的成员国.斯洛伐克总理将把EFSF扩容表决与政府信任投票绑定,因执政联盟中的一党称将在投票中弃权.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB收盘前下跌1个基点,报2.08%.两年期德债DE2YT=TWEB收益率持稳在0.65%.

市场预计斯洛伐克最终将通过上述计划.

一欧盟领导人峰会被推迟至10月23日,为决策者敲定最後策略争取时间.

意大利和西班牙10年期公债收益率攀升.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB上扬5个基点,报5.63%,尽管欧洲央行购买部分该国公债,对解决危机进程不确定的担忧令部分长期投资者离场观望.

德债期货FGBLZ1收跌7个跳动点,报134.55.需要跌穿55日移动均线才能证实三顶形态形成,该形态暗示将进一步走低.根据德国商业银行提供的数据,今日55日移动均线切入位在134.24.(完)

--编译 母红;审校 李军

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