〔美国股市〕ADR多数收低,矿业股ADR领跌

路透纽约10月11日电---在美国上市的外国企业美国存托凭证(ADR)周二下跌,矿业股ADR领跌,其跟随金属价格下挫,因投资者再度担心欧债危机.

在美国上市的必和必拓(BHP.N)下跌1.51%,报74.04美元,南非的Gold Fields (GFI.N)下滑0.26%,报15.28美元,南非企业AngloGold Ashanti Ltd (AU.N)滑落0.68%,报40.88美元.

斯洛伐克是欧元区最後一个成员国将投票是否批准加强欧洲金融稳定机构(EFSF)规模和权力的协定,该国的投票结果如何,使投资者持审慎态度.此後斯洛伐克议会拒绝扩大EFSF计划,政府失去信任投票.斯洛伐克将下台的政府预计扩大EFSF将在可能于本周的再一次投票中通过.

欧洲银行股ADR走强.巴克莱(BCS.N)涨0.27%,报10.95美元,德意志银行(DB.N)升1.278%,报38.19美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌0.35%.标普500指数.SPX上升0.05%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR回落0.53%.纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收挫0.39%;拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收升0.87%.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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