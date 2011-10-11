〔纽约期市〕软商品市场下跌,因基金撤出和投资者担心欧债危机

路透纽约/伦敦10月11日电---洲际交易所(ICE)糖,咖啡和可可期货周二下跌,因投资者重新忧虑欧债危机,且软商品市场受到投资者在其他市场将得到更高回报的认知所打压.

投资人在斯洛伐克议会投票是否批准增加欧元区援助基金前愈发感到不安,这是欧洲金融困境的最新变数.

"看到资金从软商品市场流出,转向谷物和能源市场,"基金顾问Atlantic Capital Advisors交易部主管Nick Gentile说.

ICE-3月原糖合约SBH2下跌0.34美分,报每磅25.94美分.Liffe-12月白糖期货LSUZ1跌11.60美元,收报每吨668.50美元.

交易商和分析师说,较之基本面,宏观经济发展影响软商品期货市场的力度更大.

从季节开局直至9月底,巴西中南蔗糖区的糖产量总计2,600万吨,较上年同期下跌4%.

交易商说,许多投资者认为,他们把软商品市场的资金转向谷物或能源市场将得到更高的回报.

市场基本面也不利糖和可可,阿拉比卡咖啡因高品质咖啡豆供应紧张而得到支持.

诸如印度和泰国等多个北半球国家蔗糖丰收,令糖市承压.而最大的可可出产国科特迪瓦(象牙海岸)和其他国家的可可丰收.

ICE-12月可可期货CCZ1大跌52美元,或约2%,收报每吨2,604美元.伦敦12月可可期货LCCZ1跌19英镑,报每吨1,688英镑,盘中触及合约低位1,672英镑.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1跌2.90美分,收报每磅2.234美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2大跌64美元,或3.24%,报每吨1,913美元.(完)