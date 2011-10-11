〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大幅收高,在供需报告前投资者建立部位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月11日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二大幅收高,在美国农业部公布月度供需报告前,投资者建立部位.
CBOT指标小麦合约大涨8.3%,创下2010年10月8日以来最大百分比涨幅,当时为上扬9.1%.
CBOT小麦期货盘中触及两周高位6.65-1/4美元.
盘中交投热络,超过了30天和250天均值.
12月小麦期货WZ1收升49-1/4美分,报6.60-3/4美元.
CBOT小麦成交量约119,547口.(完)
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--编译 于春红;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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