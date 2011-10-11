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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 04:55 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大幅收高,在供需报告前投资者建立部位

路透芝加哥10月11日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二大幅收高,在美国农业部公布月度供需报告前,投资者建立部位.

CBOT指标小麦合约大涨8.3%,创下2010年10月8日以来最大百分比涨幅,当时为上扬9.1%.

CBOT小麦期货盘中触及两周高位6.65-1/4美元.

盘中交投热络,超过了30天和250天均值.

12月小麦期货WZ1收升49-1/4美分,报6.60-3/4美元.

CBOT小麦成交量约119,547口.(完)

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--编译 于春红;审校 母红

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