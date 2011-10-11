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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 04:55 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,市场关注美国农业部作物数据

路透芝加哥10月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,在美国农业部明日发布10月作物产量报告前有逢低承接和轧平仓位买盘.

市场预计周三美国农业部10月作物产量和供需报告将显示美国玉米产量略减,库存增加.

欧洲系统风险委员会(ESRB)主席特里谢表示,欧元区主权债危机已经变成系统性,对经济的风险迅速加大,欧洲的银行处于危险区.

分析师预计美国农业部在今日稍後的作物生长报告中将公布截至上周美国玉米的收割率为35%.

下周一些降雨将令中西部玉米和大豆作物收割进度放缓.

美国农业部公布,出口商向墨西哥出售了26.12万吨美国玉米,2011/12年度付运.

CBOT-12月玉米合约CZ1收高40美分,报每蒲式耳6.45美元.

12月合约在所有主要移动均线切入位下方交投,首个阻力位在200日移动均线切入位6.45-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)报55.

今日CBOT玉米预估成交量为391,508口.

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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