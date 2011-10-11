〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,市场关注美国农业部作物数据

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,在美国农业部明日发布10月作物产量报告前有逢低承接和轧平仓位买盘.
市场预计周三美国农业部10月作物产量和供需报告将显示美国玉米产量略减,库存增加.
欧洲系统风险委员会(ESRB)主席特里谢表示,欧元区主权债危机已经变成系统性,对经济的风险迅速加大,欧洲的银行处于危险区.
分析师预计美国农业部在今日稍後的作物生长报告中将公布截至上周美国玉米的收割率为35%.
下周一些降雨将令中西部玉米和大豆作物收割进度放缓.
美国农业部公布,出口商向墨西哥出售了26.12万吨美国玉米,2011/12年度付运.
CBOT-12月玉米合约CZ1收高40美分,报每蒲式耳6.45美元.
12月合约在所有主要移动均线切入位下方交投,首个阻力位在200日移动均线切入位6.45-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)报55.
今日CBOT玉米预估成交量为391,508口.
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选