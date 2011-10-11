〔纽约期市〕ICE期棉微幅收高,市场等待美国农业部公布供需报告

路透纽约10月11日电---期棉周二在拉锯走势後微幅收高,分析师称,在政府明天公布作物报告前,市场人士调整部位.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1涨0.13美分,报每磅1.047美元,盘中交投区间介于1.0269至1.04美元.过去13个交易日内该市场大致交投区间为98美分至1.04美元.

汤森路透初步数据显示,周二成交量近9,400口,较30日均值低约四分之一.

商品机构Keith Brown and Co总裁Keith Brown称,当美国农业部周三1230GMT公布月度供需报告时,市场预期似乎将消退.

Brown表示,从技术上说,未来几天12月合约有足够的动能测试1.045美元,甚至是1.05美元.

对于期棉市场能否大幅超越上述水准,他表示了怀疑.

交易商称,将寻求证实农业部将逐步调降1,656万包(每包480磅)的美国2011/12年棉花产量预估.

分析师称,该报告中最受瞩目的是美国农业部对棉花需求的预估,尤其是宏观经济前景较差增加全球经济衰退机率後的需求.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月10日,棉花市场未平仓合约为154,553口.(完)