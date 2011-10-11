〔金属期市〕期铜收跌,因对中国成长可持续性的担忧加重

* 期铜走低,受累于对中国银行业融资的担忧

* 技术分析师关注位于200日移动均线的期铜下档支撑

* 印度尼西亚的PT Timah恢复锡出口

* 美国铝业盘後公布业绩

路透纽约/伦敦10月11日电---期铜周二收跌近3%,受累于对中国经济可持续性和西方世界成长前景的双重担忧.

欧元区最後一个成员国斯洛伐克即将对增加欧洲金融稳定工具(EFSF)规模和权限范围的计划进行投票.

全球铜市严重依赖占全球铜需求总量40%的中国铜消费,受此影响,在亚洲股市冲高回落小幅收涨後,投资者结清头寸,之前有消息称,中投公司旗下中央汇金公司增持中国四大国有商业银行股票以推高近期走势疲弱的股市.

这是中国自2008-2009年金融危机以来首次采取此类行动,令投资者倍感不安,他们本已因中国的信贷紧缩和楼市转弱而担忧今年疲弱的需求.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收跌205美元,或2.7%,收报每吨7,290美元.

这是过去五日中期铜首日下跌,扶助令反弹涨势暂停,此轮涨势将期铜价格从上周触及的14个月低位推高近13%.

分析师称,进一步跌势可能将期铜推低至200日移动均线附近的不稳固支撑区域.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1收跌7.75美分或2.3%,至每磅3.2905美元,盘中交易区间为3.2305-3.3870美元.

成交量较周一有所放大.根据汤森路透初步数据,纽约市场成交量略高于4.5万口,仍较30日均值低约20%.

三个月期铝CMAL3收报每吨2,230美元.周一收盘时没有交易,买入价为2,258美元.

美国铝业(AA.N)将在今日盘後公布业绩,拉开第三季度业绩期的帷幕.

三个月期锡CMSN3收跌625美元,报每吨22,425美元,有报导称印度尼西亚国有公司PT Timah (TINS.JK)恢复锡锭出口,这令期锡价格承压.该公司是全球最大综合锡矿商.

以下为1819 GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 329.45 -7.35 -2.18 444.70 -25.92

LME期铝 2231.00 3.00 +0.13 2470.00 -9.68

LME期铜 7290.00 -205.00 -2.74 9600.00 -24.06

LME期铅 1985.00 -20.00 -1.00 2550.00 -22.16

LME期镍 18850.00 -525.00 -2.71 24750.00 -23.84

LME期锡 22375.00 -675.00 -2.93 26900.00 -16.82

LME期锌 1912.00 -38.00 -1.95 2454.00 -22.09

上海期铝 16690.00 15.00 +0.09 16840.00 -0.89

上海期铜 54210.00 -270.00 -0.50 71850.00 -24.55

上海期锌 15135.00 25.00 +0.17 19475.00 -22.28

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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