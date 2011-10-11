〔美国债市〕机构债利差收盘收窄,因风险交易抬头

IFR纽约10月11日电---机构债利差周二收窄1-1.5个基点,表现不及互换,但强于公债,利差收窄主要是因风险市场上扬.

总体交投清淡,受买盘主导,但远离普通机构债,寻求更多利差的投资者买入诸如TVA,Farm Credit和Pefco的机构债.

对普通机构债的买盘主要集中在五年和七年期债券,如果联邦住房贷款银行(FHLB)在周三宣布发行债券,则机构债收益率曲线将进一步趋缓.预计将发行新的两年和三年期机构债.

机构性产品交易占主导了大部分交投,票息逐步增加和可回赎结构性产品再度受到买家青睐,今天入市的交易被市场消化.

TRACE成交量稍晚增加,自午盘後增加一倍至54.8亿美元,成交宗数为4,333.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>