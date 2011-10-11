〔全球金市〕金价下跌,因斯洛伐克投票前的不确定性

* 斯洛伐克将就增强EFSF进行投票,投资者在周一金价上涨後锁定部分获利

* 金价跟随风险资产走势,市场缺乏避险买需

* 亚洲的实货买需势将保持强劲

* 关注周三美联储公布9月会议记录

路透纽约/伦敦10月11日电---金价周二下跌,回吐上日部分升幅,因斯洛伐克就加强欧元区援助基金的计划进行关键投票前存在不确定性,黄金投资者卖出黄金.

斯洛伐克是尚未批准扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)规模和权力范围的最後一个欧元区成员国,在该国投票前,铜领跌工业金属,金价跟随下跌.美国股市在拉锯走势中基本持稳.

美国期金市场连续第二天交投异常疏落,直指一些黄金投资人在黄金跟随风险资产走势,失去其传统避险地位後犹豫不决.

"目前有大量的风险,因为所有欧盟的消息不够明确,将可能支持金价或造成金价下跌,"Heraeus Precious Metals Management贵金属交易商Fred Schoenstein说,"金市缺乏明确的方向."

截至1904GMT,现货金XAU=下跌0.6%,报每盎司1,664.99美元.过去五个交易日,金价仍上涨2%,因对经济的乐观情绪提振股市,同时推高金价.

美国12月黄金期货GCZ1收跌9.80美元,报每盎司1,661美元.成交量高于周一水准,但较其30天日均值低超过50%.

德国商业银行在研究报告中说,较之买入黄金避险,期金投资者对投机金价涨势更感兴趣.

该行称,如果欧债危机升级,金价否会得益也不确定.我们认为金价上行潜力短期已被耗尽.

分析师表示,黄金在较低价格仍然有良好的实货需求,特别是来自中国和印度的主要买家.但随着价格攀升,黄金很难积聚上行动能.

金价自上月触及的纪录高位每盎司1,920美元上方回落逾20%後,实货需求明显增加.

交易员称,香港金条溢价约为每盎司3美元,至少是2月来的最高位,而东京金条溢价为50美分.

现货银XAG=升0.4%,报每盎司32.15美元.现货铂金(白金)XPT=下跌1%,至每盎司1,516.49美元.现货钯金XPD=下挫1.3%,至602.22美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1661.00 -9.80 -0.6 1655.40 1686.70 100,799

COMEX白银期货 SIU1 31.998 0.018 0.1 31.350 32.580 27,985

COMEX铂金期货 PLV1 1518.80 -6.30 -0.4 1511.10 1547.50 5,289

COMEX钯金期货 PAU1 604.30 -10.00 -1.6 597.85 619.00 1,382

现货金 XAU= 1664.99 -9.95 -0.6 1654.70 1684.36

现货银 XAG= 32.150 0.120 0.4 31.380 32.490

现货铂金 XPT= 1516.49 -0.01 0.0 1512.15 1541.24

现货钯金 XPD= 602.22 -8.06 -1.3 599.77 615.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=