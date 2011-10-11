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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 04:25 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数小跌0.15%,Nasdaq指数收涨0.66%

路透纽约10月11日电---美国股市周二收盘涨跌互现,标普500指数在录得逾两年来最大五日涨幅後稍作喘息,投资者转而关注业绩寻找扩大市场涨势的理由.

根据初步收盘数据显示,道琼工业指数.DJI收跌16.88点,或0.15%,报11,416.30;标准普尔500指数.SPX微升0.65点,或0.05%,报1,195.54点.Nasdaq指数.IXIC上扬16.98点,或0.66%,报2,583.03点.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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