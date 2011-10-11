〔美国债市〕公债价格下跌,因市场对欧债危机担忧减弱

* 斯洛伐克本周稍後将对扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)计划再次投票,但分析师充满信心

* 三年期公债标售获旺盛需求

* 指标公债收益率创下9月1日以来最高水准

路透纽约10月11日电---美国公债价格周二下跌,指标公债收益率(殖利率)升至逾一个月最高水准,在欧元区多数国家投票同意扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的规模後,人们对欧债危机的担忧减弱.

30年期公债价格下跌逾两个大点,10年期公债跌一个大点,三年期公债收益率升至约两个半月高位.

欧元区17个成员国中16个国家投票批准扩大欧洲金融稳定工具(EFSF)规模的立法,投资者深感安慰.

斯洛伐克是欧元区最後一个成员国将投票的国家,周二稍晚斯洛伐克议会拒绝扩大EFSF计划,因政府失去信任投票.斯洛伐克将下台的政府预计扩大EFSF将在可能于本周稍後的再一次投票中通过.[ID:nCN8497689]

"宏观来说,人们对欧洲情势不那麽紧张了,"野村驻纽约固定收益及外汇策略全球主管Jens Nordvig称.

"受到这一因素的提振,欧元和股市略微上涨,核心公债市场回吐过去一个半月的部分涨幅."

美国经济前景改善亦打压公债市场.分析师称,过去数周公债市场涨势过度,投资者对全球前景太过悲观了.

**三年期公债标售受到热烈追捧**

总计320亿美元的三年期公债标售受到热烈追捧,收益率大体符合预期.投标倍数为3.30,高于过去12次三年期公债标售的市场均值.

Forex.com驻新泽西州的首席策略师Brian Dolan称,三年期公债标售的得标利率"反映利率略微上升,符合风险偏好反弹及美国经济前景改善的趋势."

周三美国财政部将标售210亿美元10年期公债,近期标售数据暗示市场对这种债券需求良好.

巴克莱资本在研究报告中称,上月10年期公债投标倍数降至3.02,低于此前12个月均值.但除去最近一次以外,多数标售的得标利率符合预期.

午後交易中,指标10年期公债价格US10YT=RR跌25/32,收益率报2.16%,高于上周五尾盘的2.07%.其收益率一度高见2.18%,为9月1日以来最高水准.这较两周多前触及的60年低点高出约50个基点.

美国公债市场周一因哥伦布日而休市.

30年期公债价格US30YT=RR跌2-2/32,收益率升至3.11%,高于上周五收盘时的3.01%.

三年期公债价格US3YT=RR回落3/32,收益率报0.52%,盘中一度高见8月1日以来最高位0.55%.目前三年期公债收益率较9月12日标售中录得的最低得标利率0.334%高出约20个基点.

周二稍晚,美国参议院料将通过旨在向中国施压,让人民币兑美元升值的立法.多数分析师预计该议案将在美国众议院投票中胎死腹中,但由于中国是美国公债的最大持有国,这一立法对中国将产生刺激作用,公债市场或将受到影响.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-21/32 (-01/32) 0.308

五年期公债US5YT=RR 99-11/32 (-09/32) 1.138

10年期公债US10YT=RR 99-22/32 (-24/32) 2.160

30年期公债US30YT=RR 112-13/32(-1-31/32) 3.110 (完)

--编译 于春红;审校 母红

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