版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 04:57 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,跟随油价攀升及补涨

路透多伦多10月11日电---加元兑美元周二上升约0.01美元,受助于原油价格上升,且追上周一的风险资产升势,加拿大周一假期,大部份市场休市.

美国原油期货连升第五个交易日,因股市在开盘下跌後反弹,且投资者等待斯洛伐克就欧元区救助基金进行关键投票的结果.

在收市後,斯洛伐克议会首次投票拒绝扩大欧洲金融稳定机构(EFSF).

周一全球股市和商品市场上涨,此前德国和法国承诺将在月底前制定一项计划,应对希腊债务问题和帮助欧洲银行资本重组.

周二加拿大兑美元CAD=D3收报1.0279加元或0.9729美元,周五收报1.0383加元或0.9631美元.

数据显示,加拿大9月房屋开工大幅回升,也激励加元上涨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐