〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,跟随油价攀升及补涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多10月11日电---加元兑美元周二上升约0.01美元,受助于原油价格上升,且追上周一的风险资产升势,加拿大周一假期,大部份市场休市.
美国原油期货连升第五个交易日,因股市在开盘下跌後反弹,且投资者等待斯洛伐克就欧元区救助基金进行关键投票的结果.
在收市後,斯洛伐克议会首次投票拒绝扩大欧洲金融稳定机构(EFSF).
周一全球股市和商品市场上涨,此前德国和法国承诺将在月底前制定一项计划,应对希腊债务问题和帮助欧洲银行资本重组.
周二加拿大兑美元CAD=D3收报1.0279加元或0.9729美元,周五收报1.0383加元或0.9631美元.
数据显示,加拿大9月房屋开工大幅回升,也激励加元上涨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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