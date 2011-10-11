〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货放量大涨,市场等待美国农业部的作物报告

路透芝加哥10月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二大涨4.9%,为一年来最大单日上涨,因交易商在美国农业部月度作物报告公布前回补空头仓位.

传言上周五以来中国可能买入了六到八船大豆,主要来自美国,支撑市场.

大豆在9月份大跌18.6%,看起来超卖.

成交活跃,大豆期货成交量突破40万口,创下历史新高,为250日均值的两倍还多.大豆成交量料连续第三天高于玉米成交量.

交易商称,大豆现货市场坚挺,因美国农户大多惜售最近收割的作物,等待更高的价格.

下周的少量降雨将造成中西部地区玉米和大豆收割暂时性中断.

交易商预期,因周一假期延缓至周二公布的美国农业部作物生长报告料显示大豆收割率为42%.

美元走高未拖累谷物市场.

分析师预计,周三公布的美国农业部10月供需报告将显示美国大豆作物数量大体持平,2011/12年美国大豆年终库存料上升11%.

11月大豆期货SX1大涨58美分,报每蒲式耳12.35-1/2美元.

10月豆油合约BOc1收高2.09美元,收报每磅51.95美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1升12.2美元,收报每短吨316.9美元.

今日CBOT大豆预估成交量为430,627口,豆油为145,250口,豆粕为121,461口.(完)

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