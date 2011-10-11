〔美国债市〕MBS较可比公债利差收在当日最窄水准,因公债收益率上扬

IFR纽约10月11日电---抵押贷款支持债券(MBS)较可比公债利差周二收在当日最窄水准或附近,因公债收益率上扬,且今日卖压不大.基金经理人、中长线投资人加入美联储温和买盘.

票息为3.5%的30年期MBS跌1/8个大点,而票息为6%和6.5%的30年期MBS升1/4至3/8个大点.15年期MBS跌了几个跳动点.

票息较低的MBS较可比公债利差收窄7/32至10/32,票息为6.5%利差收窄幅度还要大一两个跳动点,票息为4.5%的MBS走势落後1/8个大点.

周三市场焦点为MBA发布的周度调查报告以及下午美联储公布的9月会议记录.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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