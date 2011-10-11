〔国际油市〕NYMEX原油期货收涨,关注伊朗和欧元区

* 美国声称伊朗阴谋杀害沙特驻美大使的消息支撑油市

* 国际能源署经济学家称,需求可能强于预期

* 市场关注:周三API将公布上周库存数据

路透纽约10月11日电---美国原油期货周二连续第五日收涨,从低点反弹,因股市收窄稍早跌幅收盘持稳,另外,当局成功粉碎据称试图对以色列和沙特阿拉伯驻美大使馆进行炸弹袭击的阴谋的消息尾盘提振市场.

但美国原油价格CLc1削减涨幅,在盘後交易中一度转跌,因有消息称斯洛伐克政府在扩大欧元区欧洲金融稳定工具(EFSF)规模的信任投票中失利,但预计该计划将在稍後进行的第二次投票中获得通过,因即将下台的总理计划向反对党求助.

美国股市周二收盘涨跌互现,标普500指数在录得逾两年来最大五日涨幅後稍作喘息,投资者转而关注业绩寻找扩大市场涨势的理由.

美国上周原油库存数据因周一的哥伦布日假期推後一天公布.

美国石油协会(API)将于周三公布数据,美国能源资料协会(EIA)将于周四公布库存数据.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLc1收升0.40美元,或0.47%,结算价报每桶85.81美元,盘中交投区间在83.97-86.64美元.

伊朗否认美国有关两名伊朗人计划暗杀沙特驻美大使的指控,称其为"预先安排"的场景.

国际能源署首席经济学家称全球石油需求可能较预期强劲,尽管美国和欧洲经济成长放缓.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 85.81 0.40 0.5% 83.97 86.64 316,866 264,825

12月原油 86.01 0.42 0.5% 84.16 86.81 150,175 123,229

11月RBOB汽油 2.7476 0.0523 1.9% 2.6685 2.7560 44,140 48,389

12月RBOB汽油 2.6764 0.0440 1.7% 2.6059 2.6855 41,764 37,607

11月取暖油 2.9041 0.0002 0.0% 2.8550 2.9162 54,505 52,756

12月取暖油 2.9037 0.0057 0.2% 2.8533 2.9141 35,631 28,956

ICE合约

11月布兰特 110.73 1.78 1.6% 107.45 111.24 175,332 162,624

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 699,696 556,770 664,664 1,420,172 6,107

汽油 134,545 133,030 131,638 268,604 -2,120

取暖油 143,872 120,409 134,141 312,742 -8,130(完)